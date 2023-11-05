Соскин: на Украине случился госпереворот

РИАМО - 5 ноя. Верховная рада Украины разгромлена, в то время как страной правит антиконституционный орган, который совершил госпереворот, заявил экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии