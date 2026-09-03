Москва поддерживает молодых разработчиков

Участникам команды «План Б», занявшей второе место на чемпионате «Битва роботов» 2025 года, выплатят в общей сложности 1,7 миллиона рублей.
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