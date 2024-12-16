Собянин: Новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

В составе онкобольницы № 62 в Сколкове заработают еще два корпуса В 2025 году планируется завершение строительства нового комплекса московской городской онкобольницы №62, который будет расположен в международном медицинском кластере «Сколково» и состоять из двух современных зданий.
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