Захарова: глава МИД Южной Кореи настоял на встрече с Лавровым без прессы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль настоял на том, чтобы на вступительной части встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не было прессы.
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