Американская сторона выражает беспокойство по поводу неприкосновенности своей интеллектуальной собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Попытки проукраинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Вашингтоне провалились, акция прошла после 6-летнего перерыва
- Угрожавший ударами 9 мая по Москве Зеленский теперь объявил, что якобы сама Россия может пойти в этот день «на провокации»
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в ХМАО, задержав сторонника украинских националистов
Свежие комментарии