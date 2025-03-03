Выставка «Красота крестьянского быта» в «Коломенском»

В экспозиции представлены предметы крестьянского быта, выполненные в разных материалах и технике: кованые светцы, одежда, полотенца, расписные прялки, глиняная посуда, игрушки, резные трепала, сундучок, зеркало.
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