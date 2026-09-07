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Росгвардейцы пришли на помощь женщине во время пожара в селе на Алтае

Росгвардейцы пришли на помощь женщине во время пожара в селе на Алтае

Сотрудники вневедомственной охраны оставались на месте до полной ликвидации возгорания В селе Смоленском пожарные спасли из горящего жилого дома 57-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться.

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