Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области за неделю снизилась на 18%

Среди возбудителей болезней преобладают вирусы негриппозной этиологии.В Ивановской области снижаются показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, отметили специалисты регионального упроавления Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии