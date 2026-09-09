Происшествия
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Происшествия

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В Воронеже полицейскими задержан подозреваемый в организации незаконного узла связи, использовавшегося мошенниками

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержали 23-летнего жителя города Волгограда.

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