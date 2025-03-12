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Смузи, сырники, салат: 6 оригинальных блюд из банальной гречки

Смузи, сырники, салат: 6 оригинальных блюд из банальной гречки

Гречка – крупа, из которой, как правило, варят каши и супы, не особо придавая значение тому, что из неё можно приготовить как минимум с десяток абсолютно разных блюд – от классического гарнира и котлет не хуже мясных до изысканных десертов, нисколько не уступающих ресторанным изыскам.

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