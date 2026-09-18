Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев"Глава польской дипломатии Сикорский явно по-дилетантски оценивает военную мощь России и не желает понимать, что во время спецоперации ВС РФ не используют весь потенциал", заявил чиновник.
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