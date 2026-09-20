Международные наблюдатели за голосованием возложили цветы в Курске

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели из Бразилии, Индонезии, Португалии, Республики Корея и США, которые работали на избирательных участках Курска в основные дни голосования, вместе с ветеранами СВО возложили цветы к вечному огню на мемориале "Курская Дуга", передает корреспондент ТАСС.