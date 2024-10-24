В Новом Уренгое за неполные две недели 4 ребенка получили ожоги от горячей воды

Врачи Центральной больницы Нового Уренгоя призывают родителей быть внимательными и бдительными. За последние 10 дней помощь медиков понадобилась 4 детям – трое получили ожоги во время купания, четвертый опрокинул на себя емкость с кипятком.
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