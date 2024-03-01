Политолог Карасев: Потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева

Политолог Вадим Карасев поделился сведениями о том, что западные державы не желают того, чтобы киевский режим терял Одесскую область из-за того, что это обозначит безоговорочный триумф Российской Федерации.
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