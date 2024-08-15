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В Москве протестируют все способы голосования

В Москве протестируют все способы голосования

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоится 23 августа.

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