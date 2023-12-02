Путин повысил штатную численность Вооруженных сил почти на 170 тысяч человек

В Минобороне уточнили, что численность ВС будут наращивать контрактниками, существенное увеличение призыва на срочную службу не планируется, а мобилизация не предусмотренаВечером 1 декабря появился указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек — до 2,2 млн человек.