Путин повысил штатную численность Вооруженных сил почти на 170 тысяч человек

В Минобороне уточнили, что численность ВС будут наращивать контрактниками, существенное увеличение призыва на срочную службу не планируется, а мобилизация не предусмотренаВечером 1 декабря появился указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек — до 2,2 млн человек.
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