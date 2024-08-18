Постпред Белоруссии на встрече с Гутерришем рассказал об инциденте с дронами ВСУ

Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков во время встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем проинформировал его об инциденте с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИДа.