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Постпред Белоруссии на встрече с Гутерришем рассказал об инциденте с дронами ВСУ

Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков во время встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем проинформировал его об инциденте с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИДа.

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