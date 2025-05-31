Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ

В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ

На заводе «Крушик» в сербском городе Валево «в ходе плановых работ» на промышленном предприятии, выпускающем артиллерийские боеприпасы, которые поставляются преимущественно украинской армии, прогремел мощный взрыв.

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Комментарии
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Фея
С каким же дерьмом приходится общаться Путину всякие алиевы вучичи пашиняны.
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8 час.
Игорь Кузнецов
Нужно констатировать что в Сербии нет госконтроля за поставками с частных заводов. Хотя Krušik — сербская государственная компания, но она имеет договора с многими частными компаниями в Сербии и по всему миру. Как пример: в сентябре 2019 года стало известно, что оружие, произведенное компанией «Крушик» и проданное федеральному подрядчику США Alliant Techsystems, оказалось в руках бойцов ИГИЛ в Йемене. И ещё, следует учитывать ещё и то, что не все сербы настроены как русофилы, работа и заработок для некоторых важнее.
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8 час.
евгений черкашин
Свиньи сербские двуличные.
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6 час.
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