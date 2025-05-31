Игорь Кузнецов

Нужно констатировать что в Сербии нет госконтроля за поставками с частных заводов. Хотя Krušik — сербская государственная компания, но она имеет договора с многими частными компаниями в Сербии и по всему миру. Как пример: в сентябре 2019 года стало известно, что оружие, произведенное компанией «Крушик» и проданное федеральному подрядчику США Alliant Techsystems, оказалось в руках бойцов ИГИЛ в Йемене. И ещё, следует учитывать ещё и то, что не все сербы настроены как русофилы, работа и заработок для некоторых важнее.