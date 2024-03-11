Новый Dodge Charger оказался больше BMW X7 и тяжелее Cadillac Escalade

Американские журналисты узнали точные характеристики «батарейного» Charger Daytona. По ряду параметров новинка превосходит полноразмерные внедорожники: длина купе — 5248 миллиметров, снаряжённая масса — 2648 килограммов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии