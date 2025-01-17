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Царьград

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В России создали препарат от редкой формы мышечной дистрофии

В России создали препарат от редкой формы мышечной дистрофии

Новый аналог имеет большую эффективность и меньше противопоказанийИсследователи из института фармакологии живых систем НИУ "БелГУ" сообщили об успешном завершении первых испытаний препарата для терапии дисферлинопатий.

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