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ВТБ Лизинг: рынок готовится к обновлению парка вагонов

ВТБ Лизинг: рынок готовится к обновлению парка вагонов

К 2035 году планируется списать 53% полувагонов и 33% цистерн от их парка на начало 2026 года, что создаст спрос на новые вагоны.

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