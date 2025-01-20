Москва сэкономила более 86 млрд руб. в госзакупках в 2024 году

Московские заказчики в 2024 году сэкономили в госзакупках более 86 миллиардов рублей. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).
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