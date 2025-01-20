Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишаки опять пытались сорвать матч.Росгвардия обеспе...
  • Чак
    И что? Врачи-пиявки сразу переведут всё на платные услуги.Собянин: Система ...
  • Галина Друзина
    Увеличелся за счёт мигрантов.Спрос на медицинс...

Москва сэкономила более 86 млрд руб. в госзакупках в 2024 году

Москва сэкономила более 86 млрд руб. в госзакупках в 2024 году

Московские заказчики в 2024 году сэкономили в госзакупках более 86 миллиардов рублей. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх