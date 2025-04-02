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Царьград

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Военные США в замешательстве: Загадочный подводный объект явился в Атлантике

Военные США в замешательстве: Загадочный подводный объект явился в Атлантике

Американские военные зашли в тупик, потому что пока не могут объяснить происхождение загадочного подводного объекта в Атлантике.

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