Страна и люди
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Страна и люди

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Пентагон обнаружил факт завышения цен на оружие для Киева на $1,9 млрд

Пентагон обнаружил факт завышения цен на оружие для Киева на $1,9 млрд

Цена на американское оружие, которое идет на Украину, завышена еще на 1,9 миллиарда долларов. Данный факт зафиксировал аудитор Пентагона, он нашел свое отражение в отчете генерального инспектора Министерства обороны США.

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