ЛУКОЙЛ представил комплексные решения для дорожно-строительной отрасли

В рамках мероприятия компания представила собственную экспозицию на специализированной выставке, объединившей ведущих производителей техники, поставщиков материалов и сервисных решений для дорожного строительства.
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