«Не ожидали таких восторженных отзывов»: разработчики Atomic Heart рассказали, ка...

«Не ожидали таких восторженных отзывов»: разработчики Atomic Heart рассказали, как создавали БлизняшекСтудия Mundfish рассказала о создании Близняшек — роботов-балерин из шутера Atomic Heart, выступающих в роли телохранителей учёного Дмитрия Сеченова и неожиданно для самих разработчиков ставших символом игры.
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