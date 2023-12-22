«Не ожидали таких восторженных отзывов»: разработчики Atomic Heart рассказали, ка...

«Не ожидали таких восторженных отзывов»: разработчики Atomic Heart рассказали, как создавали БлизняшекСтудия Mundfish рассказала о создании Близняшек — роботов-балерин из шутера Atomic Heart, выступающих в роли телохранителей учёного Дмитрия Сеченова и неожиданно для самих разработчиков ставших символом игры.