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Бизнес журнал. Урал

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Паслер рассказал, кто может получить освободившийся мандат ЕР

Паслер рассказал, кто может получить освободившийся мандат ЕР

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что кандидат на освободившийся мандат «Единой России» должен быть максимально вовлечён в партийную работу и готов оперативно включиться в деятельность Заксобрания.

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