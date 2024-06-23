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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шотландия нанесла 17 ударов за 3 матча и повторила антирекорд группового этапа Евро

Шотландия нанесла 17 ударов за 3 матча и повторила антирекорд группового этапа Евро

Команда Стива Кларка за три игры (против Германии, Швейцарии и Венгрии) нанесла в общей сложности 17 ударов.

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