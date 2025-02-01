В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь поэта и учёного Михаила Ломоносова.
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