В Михайловском округе ремонтируют более 18 км трассы

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 18,6 километров. На данный момент на объекте ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, включающие в себя снятие старого асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования и расчистку водопропускных труб от кустарника.
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