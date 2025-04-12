В Михайловском округе ремонтируют более 18 км трассы

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 18,6 километров. На данный момент на объекте ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, включающие в себя снятие старого асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования и расчистку водопропускных труб от кустарника.