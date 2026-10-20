Если в головах молодежи нет нашей идеологии, то там будет править бал вражеская Роман Злобин Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Филичкин Уникальный случай в Башкирии.
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