Немецкий журнал Der Spiegel «сообщил» новой американской администрации ужасную новость касательно плана Дональда Трампа по Украине https://listaj.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Перелом на Курщине, ВС РФ достали важный козырь»: Потери врага огромные, укро-десантура поймана в ловушку: Новости СВО, на 08.02.25 г.
- «Масштабный ночной удар в осиное гнездо»: Район оцеплен СБУ, Стало известно, что ВКС РФ разнесли в одесской гостинице «Бристоль»: Новости СВО, к утру 02.02.25 г.
- Кедми: В США и Европе пока не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт
Свежие комментарии