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Der Spiegel напугал Трампа новостью касательно его плана по Украине

Der Spiegel напугал Трампа новостью касательно его плана по Украине

Немецкий журнал Der Spiegel «сообщил» новой американской администрации ужасную новость касательно плана Дональда Трампа по Украине https://listaj.

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