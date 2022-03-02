Кому мы должны — всем прощаем. ЦБ разъяснил применение закона о новых правилах валютного контроля

Что означают пояснения Центробанка и к каким последствиям может привести решение не платить по долгам иностранцам?ЦБ разъяснил применение закона о новых правилах валютного контроля: запрещены валютные операции с нерезидентами, связанные с займами.
Что означают пояснения Центробанка и к каким последствиям может привести решение не платить по долгам иностранцам?ЦБ разъяснил применение закона о новых правилах валютного контроля: запрещены валютные операции с нерезидентами, связанные с займами.
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