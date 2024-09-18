В Москве женщина устроила разнос двум приезжим: Очень достойная речь русской грамотной барышни

ТГ

Татьяна Гусева

Как вообще допустили, что они стали приезжать к нам на постоянку? Почему стали им давать наши паспорта?! Почему такие, как Абхазия хотят сохранять свою идентичность, как народа, а мы не хотим, и принимаем всех?! Они женятся на наших дурах, и те рожают кого?! Русские у нас останутся с нашествием этой Орды, или нет?!