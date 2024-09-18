В Москве женщина устроила разнос двум приезжим: Очень достойная речь русской грамотной барышни

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Как вообще допустили, что они стали приезжать к нам на постоянку? Почему стали им давать наши паспорта?! Почему такие, как Абхазия хотят сохранять свою идентичность, как народа, а мы не хотим, и принимаем всех?! Они женятся на наших дурах, и те рожают кого?! Русские у нас останутся с нашествием этой Орды, или нет?!
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5 час.
C Major
что значит &quot;не потеют&quot;?Видать,в общественном транспорте не ездили\прет,да еще как..
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8 мин.
CM
C Major
верно сказал
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6 мин.

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