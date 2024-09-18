В Москве женщина устроила разнос двум приезжим: Очень достойная речь русской грамотной барышни

Avia.pro - СМИ Москва, великий и светлый город, в котором, как оказывается, есть не только исторические памятники и пробки на МКАДе, но и настоящие народные героини, готовые встать на защиту своего права ходить в том, что им нравится.
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