Токен TIA от Celestia демонстрирует многообещающие результаты

Известный эксперт рынка с оптимизмом смотрит на перспективы токена TIA от Celestia. Известный как Pentoshi среди своих 824 900 подписчиков на X, он прогнозирует, что TIA может вырасти почти на 100% от своей нынешней оценки, подогревая интерес среди энтузиастов криптовалюты.