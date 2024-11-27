Токен TIA от Celestia демонстрирует многообещающие результаты

Известный эксперт рынка с оптимизмом смотрит на перспективы токена TIA от Celestia. Известный как Pentoshi среди своих 824 900 подписчиков на X, он прогнозирует, что TIA может вырасти почти на 100% от своей нынешней оценки, подогревая интерес среди энтузиастов криптовалюты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии