Медведев: большинство украинцев выберут жизнь вместо вечной войны и гибели

Большинство украинцев, выбирая между вечной войной с неизбежной гибелью и жизнью, выберут второе, исключением станет минимальное число «отмороженных националистов», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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