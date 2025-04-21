Поздравляю Орлова Юрия Викторовича с юбилейным днём рождения!🎊 Поздравляю я, братишка, С днём рождения тебя! Каждый день без исключения Жизнь пусть балует тебя.
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Поздравляю Орлова Юрия Викторовича с юбилейным днём рождения!🎊 Поздравляю я, братишка, С днём рождения тебя! Каждый день без исключения Жизнь пусть балует тебя.