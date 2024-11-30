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Царьград

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Курганский айтишник из спецслужб раскрыл, как обеспечить себе безопасность в сети

Курганский айтишник из спецслужб раскрыл, как обеспечить себе безопасность в сети

Каждый год 30 ноября мир отмечает День защиты информации, напоминая о важности защиты личных данных в цифровую эпоху.

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