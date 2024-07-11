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В Оренбурге русские увидели, как мигрант приставал к девочкам. Полицию вызывать не стали и сами решили вопрос(видео)

В Оренбурге русские увидели, как мигрант приставал к девочкам. Полицию вызывать не стали и сами решили вопрос(видео)

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Оренбург. Пляж. Несколько нетрезвых трудовых мигрантов решили покутить с русскими несов-тними.

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Комментарии
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АндрейБорков
Про то, что ментов вызывать не стали, это может и к лучшему. Не известно  кого бы те менты повязали!!! Процентов этак 75-80 за то, что менты бы повязали девочку к которой приставал мастурбек и ее родителей, а самого мастурбека бы не тронули, да еще бы признали пострадавшим. Подтверждение тому - ежедневно и ежеминутно происходящее в РФ с матурбеками и их объектами &quot;внимания&quot;! Похоже, что срочно надо принимать меры и прежде всего к МВД.
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9 час.
Одиссей
в таких ситуация принцип поведения один:  делай, что должен - и будь, что будет.
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7 час.
Юрий Николаев
Однозначно идём к этому! Если ответить на вопрос. Но ребятишкам бы действительно не след покуда светиться.  Потому как наше &quot;правосудие&quot; запросто может вывернуть всё на изнанку!
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3 час.

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