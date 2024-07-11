В Оренбурге русские увидели, как мигрант приставал к девочкам. Полицию вызывать не стали и сами решили вопрос(видео)

АндрейБорков

Про то, что ментов вызывать не стали, это может и к лучшему. Не известно кого бы те менты повязали!!! Процентов этак 75-80 за то, что менты бы повязали девочку к которой приставал мастурбек и ее родителей, а самого мастурбека бы не тронули, да еще бы признали пострадавшим. Подтверждение тому - ежедневно и ежеминутно происходящее в РФ с матурбеками и их объектами "внимания"! Похоже, что срочно надо принимать меры и прежде всего к МВД.