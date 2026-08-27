Туроператор Let''s Fly раскрыл стоимость туров за 4,7 млн рублей

Этим летом самым дорогим туром стала недельная поездка пяти туристов в Бодрум за 4,7 млн рублей. Туроператор Let''s Fly сообщил, что экскурсия в Турцию обеспечила проживание в отеле с услугами категории "всё включено" на 7 дней, став лидером по стоимости.