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Царьград

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Туроператор Let''s Fly раскрыл стоимость туров за 4,7 млн рублей

Туроператор Let''s Fly раскрыл стоимость туров за 4,7 млн рублей

Этим летом самым дорогим туром стала недельная поездка пяти туристов в Бодрум за 4,7 млн рублей. Туроператор Let''s Fly сообщил, что экскурсия в Турцию обеспечила проживание в отеле с услугами категории "всё включено" на 7 дней, став лидером по стоимости.

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