Центробанк изменит формат сообщений по обсуждению ключевой ставки

Центробанк откажется от представления на своем сайте доклада о денежно-кредитной политике по итогам обсуждений ключевой ставки и начнет вместо этого публиковать резюме таких обсуждений, где будет детальней раскрывать логику принятия того или иного решения по ключевой ставке.