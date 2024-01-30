Центробанк изменит формат сообщений по обсуждению ключевой ставки

Центробанк откажется от представления на своем сайте доклада о денежно-кредитной политике по итогам обсуждений ключевой ставки и начнет вместо этого публиковать резюме таких обсуждений, где будет детальней раскрывать логику принятия того или иного решения по ключевой ставке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии