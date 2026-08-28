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За рулем

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Помните Москвич 5? Что сейчас с этой моделью

Помните Москвич 5? Что сейчас с этой моделью

В течение 2025 года а учет было поставлено 143 кроссовера , а за семь месяцев 2026-го – еще 173 единицы.

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