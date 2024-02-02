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В США признали, что западное оружие не поможет Украине победить Россию

В США признали, что западное оружие не поможет Украине победить Россию

РИА Новости/Евгений Биятов Отправка на Украину все более мощных и современных систем вооружений не поможет Киеву добиться победы, поскольку в России уже успели адаптироваться к применению подобного оружия, заявил в статье для издания Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос.

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