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Морган: «У Месси 125 голов за сборную, у Роналду — 146. На этом споры о величайшем игроке в истории закончены»

Морган: «У Месси 125 голов за сборную, у Роналду — 146. На этом споры о величайшем игроке в истории закончены»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган, являющийся другом португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировал на новость о том, что Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

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