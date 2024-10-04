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"Манчестер Юнайтед" спасается вничью против "Порту" благодаря Магуайру

"Манчестер Юнайтед" спасается вничью против "Порту" благодаря Магуайру

"Манчестер Юнайтед" не смог одержать победу над "Порту", сыграв 3:3. Команда Эрика тен Хага вела 2:0, однако осталась в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

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