Су-34 бомбами с УМПК уничтожил под Купянском пункт управления ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевой самолёт Су-34 при помощи управляемых авиабомб разрушил на Купянском участки линии боевого соприкосновения пункт координации подразделений ВС киевского режима.
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