11-12 мая в Новоаннинском районе, в целях возрождения традиций празднования Красной горки на Дону, состоится X юбилейный фестиваль традиционной казачьей культуры "На Красную Горку".
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11-12 мая в Новоаннинском районе, в целях возрождения традиций празднования Красной горки на Дону, состоится X юбилейный фестиваль традиционной казачьей культуры "На Красную Горку".