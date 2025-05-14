Администрация президента США Дональда Трампа меняет позицию в отношении военного конфликта на Украине.
FT: администрация Трампа начала менять свою позицию по конфликту на Украине
Комментарии
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юф
юра федулов
Надо на эти ультиматумы Трампа наслать Д.Медведева. Он не будет выбирать выражений...
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Джеймса Дэвида Вэнса, что Россия «просит слишком много»" Вполне понятно - после подписания договора с Украиной, Штаты считают эту территорию своей кладовой и чем больше заберёт Россия - тем меньше достанется Штатам. А они стараются отбить затраты...
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9 час.
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