FT: администрация Трампа начала менять свою позицию по конфликту на Украине

Надо на эти ультиматумы Трампа наслать Д.Медведева. Он не будет выбирать выражений...

ВМ

Владимир Минаков

"Джеймса Дэвида Вэнса, что Россия «просит слишком много»" Вполне понятно - после подписания договора с Украиной, Штаты считают эту территорию своей кладовой и чем больше заберёт Россия - тем меньше достанется Штатам. А они стараются отбить затраты...