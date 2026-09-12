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Тульские новости

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Тула отмечает 880-летие обширной праздничной программой

Тула отмечает 880-летие обширной праздничной программой

В честь 880-летия Тулы подготовлена обширная программа: спортивные фестивали, гастрономические ярмарки, концерты и выступление Александра Панайотова.

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