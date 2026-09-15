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ТАСС

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Граждане РФ не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за ливней на Хайнане

Граждане РФ не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за ливней на Хайнане

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Соотечественники не обращались в генконсульство РФ в Гуанчжоу в связи с проливными дождями на китайском острове Хайнань, из-за которых местные власти эвакуировали 42 тыс.

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